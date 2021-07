So wird die Krumbacher Grundschule erweitert

Plus 500 Kinder sollen künftig in der Grundschule Krumbach untergebracht werden. Die Kosten für den geplanten Umbau und Anbau liegen bei rund 4,35 Millionen Euro.

Nicht nur Kinderkrippen- und Kindergartenplätze werden in Krumbach immer mehr benötigt, auch die Grundschule platzt aus allen Nähten. Zusätzliche Klassenzimmer sind erforderlich. Daher plant die Stadt Krumbach den Umbau und einen Anbau an die bestehende Grundschule beim Stadtgarten.