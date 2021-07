Sommerferienprogramm in Krumbach ist jetzt online

Nach dem aufreibenden Schuljahr brauchen Kinder und Eltern schöne Ferien mehr denn je. Was dazu alles in Krumbach geboten ist.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und so manche Eltern werden schon nach dem Sommerferienprogramm Ausschau gehalten haben. Nun ist es so weit: Das neue Programm ist online verfügbar.

Stadtjugendpflegerin Melissa Niedermair weiß, wie wichtig das Angebot gerade in diesem Jahr ist: "Das Schuljahr war sowohl für Kinder als auch für die Eltern voller Herausforderungen. Homeschooling, Wechselunterricht, Arbeitsaufträge – bisher unbekanntes Terrain wurde zur Normalität. Nach diesem Schuljahr haben sich wohl alle Familien die Ferien mehr als verdient!"

Auch für die Jugendpflege und alle Anbieter – Vereine, Organisationen, Einzelanbieter, Künstler – sei das Jahr von wenig Planungssicherheit geprägt gewesen, erinnert Niedermair. "Umso schöner ist es, dass trotz aller Widrigkeiten ein umfangreiches, buntes Sommerferienprogramm entstehen konnte!"

Das steckt im Sommerferienprogramm für Krumbach

Enthalten sind in dem Programm die verschiedensten Angebote: von Altbekanntem wie Alpakaführungen von Sajama Lama, Zumba mit Janina Kunisch bis zu Kinderkochkursen von Ramona Kuen. Daneben gibt es dieses Jahr auch ein paar ganz neue Angebote: Ob Clownerie- oder Flowerstick-Jonglage-Workshop, Schach-Schnupperkurs oder Malkurse, für die verschiedensten Interessen ist etwas dabei. Auch ein inklusives Angebot für Kinder mit und ohne Handicap ist vom Inklusionsprojekt "GrenzenLos" im Sommerferienprogramm zu finden. Feuerwehr, THW, Reitverein, Musikverein, Kinderschutzbund, der TSV Niederraunau: Viele verschiedene Vereine haben sich wieder etwas einfallen lassen und stellen tolle Angebote bereit. Das Programm ist online auf den Seiten der Stadt Krumbach und des Bürgerhauses zu finden. Es steht dieses Jahr erneut nur in digitaler Form zum Download bereit.

Auch die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring Günzburg bieten in diesem Sommer ihre Ferienbetreuung "Endlich raus von zuhaus" in Krumbach an. Die Anmeldung hierfür läuft allerdings über die Plattform der Jugendarbeit Günzburg. Melissa Niedermair verspricht: "Auch in diesen Sommerferien wird in Krumbach einiges geboten sein!" Jetzt heißt es also ran ans Sommerferienprogramm und schnell für das eigene Lieblingsangebot anmelden. (AZ)