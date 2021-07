Sportzentrum-Bürgerentscheid: Heute fällt in Krumbach die Entscheidung

Seit rund acht Jahren wird in Krumbach über die Neugestaltung des Sportzentrums debattiert. Welche Positionen die Befürworter von Sanierung und Neubau vertreten.

Der Bürgerentscheid zum Krumbacher Sportzentrum geht in die finale Phase: Am heutigen Sonntagabend gibt es eine entscheidende Weichenstellung für ein Thema, das die Krumbacher seit rund acht Jahren intensiv und ausgesprochen kontrovers beschäftigt. Sanierung oder Neubau? Das ist die Frage, an der sich in Krumbach die Geister scheiden.

Darum geht es im Bürgerentscheid zum Krumbacher Sportzentrum

Und nun der Bürgerentscheid mit dieser Frage: „Sind Sie dafür, dass das Sportzentrum (bestehend aus Hallenbad, Dreifachsporthalle und Mensa) statt durch Abriss und Neubau im Wege einer Sanierung dauerhaft erhalten bleibt?“ Wer mit Ja stimmt, spricht sich also für eine Sanierung aus. Letzte Stimmen können bis zum Sonntag um 18 Uhr bei der Stadt eingehen. Bis Freitag waren nach Auskunft von Wahlleiter Thomas Mayer rund 4200 Stimmen bei der Stadt eingegangen. Aktuell sind es in Krumbach 9913 Stimmberechtigte.

Die Bürgerinitiative Zukunft Krumbach hat vor einigen Monaten die Unterschriften gegen einen Abriss des Sportzentrums übergeben. Foto: Peter Bauer

Wegen der Corona-Krise findet der Bürgerentscheid (9913 Stimmberechtigte bei rund 13.800 Einwohnern in Krumbach und den Ortsteilen) erstmals komplett als Briefabstimmung statt. Das Ergebnis wird am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr erwartet.

Warum ist das Thema für Krumbach so bedeutend? Das Schul- und Sportzentrum, dessen Ursprünge bis in die 1970er-Jahre (Inbetriebnahme 1979) zurückreichen, ist der größte Gebäudekomplex in der Stadt. Es ging seinerzeit um eine Investitionssumme von rund 40 Millionen D-Mark – allein das deutet die Dimension dieser Anlage an.

Die Bautechnik hat sich grundlegend verändert

Doch auch solche Vorzeigeprojekte kommen in die Jahre und so gab es im Jahr 2013 erste Überlegungen für eine grundlegende Erneuerung. Vieles hat sich seit 1979 in Technik und Bauweise verändert. Brandschutz und Barrierefreiheit sind zwei Stichworte dazu. Die Anlage wird auch vom Landkreis (als Träger der Realschule) genutzt, ebenso von den Krumbacher Umlandgemeinden Neuburg, Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach. Federführend bei der Planung und baulichen Gestaltung ist die Stadt Krumbach.

Wie geht es weiter mit dem Krumbacher Sportzentrum? Seit rund acht Jahren wird über das Großprojekt debattiert. Nun ist ein Bürgerentscheid zum Thema denkbar. Foto: Peter Bauer

Zunächst lief die Diskussion auf eine Generalsanierung der Anlage hinaus. Doch im Lauf der Jahre bewegte sich die Debatte immer mehr in Richtung Neubau des Sportzentrums mit Hallenbad, Sporthalle und Mensa. Die Neugestaltung der Schulen ist derzeit noch nicht auf der Tagesordnung.

Für einen Neubau gab es im Stadtrat (24 Mitglieder) mitunter klare Mehrheiten, aber insgesamt blieb das Thema umstritten.

Im Sommer 2019 brachten der SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Fißl und der damalige UFWG-Stadtrat Dr. Marcus Härtle eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren für eine Sanierung auf den Weg. Doch dann verging eine längere Zeit, bis es im Frühling 2021 ernst wurde in Sachen Bürgerbegehren/Bürgerentscheid. Die Initiative, der sich als Organisatoren/Verantwortliche inzwischen auch der Stadtrat Sebastian Kaida (Junge Union) und Josef Osteried angeschlossen hatten, gaben bei der Stadt 970 gültige Unterschriften für eine Sanierung ab. Bei damals 9917 Stimmberechtigten wären für einen Bürgerentscheid 893 Unterschriften notwendig gewesen. Damit war der Weg frei für einen Bürgerentscheid. Aktuell zum Termin des Bürgerentscheids sind es nach Auskunft von Wahlleiter Thomas Mayer exakt 9913 Stimmberechtigte in Krumbach.

Das Hallenbad (im Bild das Becken ohne Wasser) ist elementarer Bestandteil des Sportzentrums. Foto: Peter Bauer

Für den Neubau wurde zuletzt immer wieder eine Summe in einer Größenordnung von rund 32 Millionen Euro genannt. Die Neubaubefürworter (am intensivsten die Fraktion JW-OL – der JW-OL gehört auch Bürgermeister Hubert Fischer an) verwiesen unter anderem auf ein familienoptimiertes Bad, eine moderne Mensa und weitere Übungsräume. Ein Neubau sei umweltfreundlicher. Zudem gebe es bei einer Sanierung (eine Summe von rund 25 Millionen Euro steht im Raum) keine vertiefte Planung. Die Sanierungsbefürworter nannten unter anderem gestiegene Baustoffpreise als Argument für eine Sanierung. Barrierefrei und energetisch auf dem neuesten Stand sei das Gebäude auch bei einer Sanierung. Es sei unsinnig, Rohbaumasse zu vernichten und dann neu zu bauen.

Wo liegt der zeitliche Vorteil für Krumbach und das Sportzentrum?

Welche Variante hat einen zeitlichen Vorteil? Es ist keine Überraschung, dass da die Meinungen bei Sanierungs- und Neubaubefürwortern höchst unterschiedlich waren. Wohin wird die Entwicklung gehen? Mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids ist die Antwort auf diese Frage klarer.