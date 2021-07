Sportzentrum: Krumbacher stellen beim Bürgerentscheid klar die Weichen

Plus Eine deutliche Mehrheit spricht sich gegen die Sanierung des Sportzentrums aus. Wie Befürworter und Gegner der Sanierung reagieren und welchen Zeitplan der Bürgermeister jetzt sieht.

Sanierung oder Neubau des Krumbacher Sportzentrums: Eine klare Mehrheit von 62,9 Prozent sprach sich gegen eine Sanierung aus. Damit läuft jetzt alles auf einen Neubau hinaus. In einem zentralen Thema der Krumbacher Stadtpolitik gibt es damit nach jahrelanger Debatte eine entscheidende klare Weichenstellung. Bürgermeister Hubert Fischer äußerte sich erleichtert. Und er sprach darüber, bis wann ein Neubau fertiggestellt sein kann.