Krumbach

vor 16 Min.

Staatliches Bauamt Krumbach: Kommt eine Fusion mit Augsburg?

Wohin führt der Weg für das Staatliche Bauamt in Krumbach?

Plus Das Staatsministerium nimmt auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Deisenhofer Stellung zur Zukunft der Behörde. Was ein Blick in die Geschichte zeigt.

Von Peter Bauer

Der langjährige Leiter Wilhelm Weirather im Ruhestand - und die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Wird das Staatliche Bauamt Krumbach gar ein Teil des Staatlichen Bauamtes in Augsburg? Auf eine entsprechende Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer hat die Staatsregierung jetzt geantwortet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

