Krumbach

09:40 Uhr

Stadtführungen am Kulturwochenende in Krumbach

In der Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach gibt es bei einer Stadtführung Fresken von Franz Martin Kuen zu entdecken. Der Rokoko-Maler stammt aus Weißenhorn.

Der Heimatverein Krumbach bietet mit seinen Führungen wieder Reisen in die Krumbacher Vergangenheit und zurück an. Was am Wochenende geboten ist.

Der Krumbacher Heimatverein freut sich schon jetzt auf das bald anstehende "Krumbacher Kulturwochenende" vom 23. bis 25. Juli, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Aus der ursprünglichen Idee eines "24-Stunden-Kulturmarathons" habe sich auch aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen von lokalen Stadtführern, Musikern und Künstlern sowie Museumsleiterin Anita Roth die Idee des "Krumbacher Kulturwochenendes" entwickelt. Herausgekommen sei schließlich ein Programm, das sich durchaus sehen lassen kann: Elf Stadtführungen, acht musikalische Höhepunkte, drei Ausstellungen und ein Freiluftgottesdienst. Besonders freut den Heimatverein das Wiederaufleben der Stadtführungen, die in Zukunft wieder regelmäßig stattfinden sollen. Am Freitag, 23. Juli, beginnt um 16 Uhr die erste Führung "Apostelkirche entdecken". Die ab dem Jahr 1863 im neugotisch-viktorianischen Stil erbaute Kirche soll das erste Gebäude dieser Art in Deutschland gewesen sein. Um 17 Uhr folgt die Stadtführung "Jüdische Spuren im Stadtteil Hürben", bei der unter anderem auf die architektonischen Besonderheiten der bis heute erhaltenen jüdischen Gebäude hingewiesen werden. Der Treffpunkt ist am Heimatmuseum . Die Apostelkirche in der Burgauer Straße gilt als einzige noch vorhandene Kirche in Deutschland, die nach dem katholisch-apostolischen Ritus geweiht wurde. In ihr tagt am Wochenende das bundesweite Netzwerk Apostolische Geschichte. Foto: Hans Bosch Am Samstag, 24. Juli, startet um 9.30 Uhr die Führung über den "Hürbener Friedhof", bei der die historischen Grabmale bedeutender Hürbener Bürger entdeckt werden können. Der Treffpunkt ist am Eingang an der Raunauer Straße . Ab 10 Uhr folgt ein weiterer Höhepunkt. Die " Stadtführung auf dem Fahrrad " folgt dem Lauf von Kammel und Krumbächle hin zu den besonderen Orten in Krumbach und Niederraunau. Der Treffpunkt ist am Hürbener Friedhof. Um 13.30 Uhr geht es weiter mit einer Führung über den "Krumbacher Friedhof", bei der historische Grabmale bedeutender Krumbacher Bürger entdeckt werden können. Der Treffpunkt ist am Eingang an der Südstraße. Ab 15.15 Uhr folgt die Führung "Fresken von Franz Martin Kuen " in der Stadtpfarrkirche St. Michael , bei der die Werke des aus Weißenhorn stammenden Malers des Rokoko gezeigt werden. Eine Anmeldung beim Pfarrbüro ist bis zum 23. Juli notwendig. Um 16.15 Uhr kann das "Unbekannte St. Michael " bei einer fachkundigen Führung mit Mesner Gerhard Heinisch erforscht werden. Eine Anmeldung beim Pfarrbüro ist bis zum 23. Juli notwendig. Ab 21.30 Uhr kann das abendliche Ambiente von Krumbach bei der Stadtführung "Unterwegs mit dem Nachtwächter " erspürt werden. Die historischen Gebäude erstrahlen in einem anderen Licht. Der Treffpunkt ist am Krumbacher Marktplatz. „Lebensfluss” am Krumbächle. Foto: Peter Bauer Am Sonntag, 25. Juli, beginnt um 14 Uhr die erste Führung zu den Kunstwerken am "Kunstpfad Krumbach ". Der Treffpunkt ist an der Kunstpfad-Hinweistafel. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 23. Juli per E-Mail an mail@kult-krumbach.de möglich. Ebenfalls um 14 Uhr kann man "Auf den Spuren der Kelten" das heute noch sichtbare Vermächtnis des untergegangenen Volkes entdecken. Der Treffpunkt ist am Wegkreuz an der Attenhauser Straße. Um 17.30 Uhr erwacht bei der Stadtführung "Versunkenes Lexenried" das Mittelalter bei einer kleinen Wanderung sprichwörtlich wieder zum Leben. Der Treffpunkt ist am Wegkreuz an der Augsburger Straße . Daneben ist vom 23. bis zum 25. Juli die Ausstellung "Kult Kunst 2021", bei der die Werke aktueller süddeutscher Künstler im Mittelschwäbischen Heimatmuseum betrachtet werden können, jeweils von 14 bis 17 Uhr ist geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Die Teilnahme an den Stadtführungen ist kostenlos. Jedoch sind Spenden für den Erhalt der historischen Gebäude und Grabmäler sowie des Kunstpfades gerne gesehen. Die Führungen sind kinderfreundlich und finden bei jeder Witterung statt. Es herrscht FFP-2-Maskenpflicht bei Führungen im Innenbereich. Infos zu den Stadtführungen gibt es beim Heimatverein Krumbach unter der Telefonnummer 01573/1075741. (AZ) Lesen Sie dazu auch Krumbach Plus Bald steht Krumbach ganz im Zeichen von Musik und Kunst

Themen folgen