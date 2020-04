vor 19 Min.

Krumbach: Streit im Straßenverkehr

Einen Streit im Straßenverkehr meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht.

Wie es zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Lkw-Fahrer zu einer Auseinandersetzung kam.

Zwischen einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 63 Jahre alten Lkw-Fahrer kam es am Samstagvormittag zum Streit. Die Autofahrerin war von Neuburg an der Kammel in Richtung Krumbach unterwegs, als laut Bericht der Polizei knapp vor ihr der Lkw-Fahrer einbog. Im Zuge der Fahrt überholte die Autofahrerin den 63-Jährigen.

Innerorts scherte dann der Lkw-Fahrer zum Überholen aus und drängte, so die Polizei, die Pkw-Fahrerin beim Einscheren nach rechts weg, sodass diese stark abbremsen und ausweichen musste um einen Unfall zu vermeiden. Im weiteren Verlauf bremste der Lkw-Fahrer die 36-Jährige aus und fuhr rückwärts auf diese zu. Bei einem notgedrungenen Überholvorgang kam es zur leichten Berührung der Fahrzeuge.

Frau flüchtete zur Polizei

Daraufhin sprang der Mann, so die Polizei weiter in ihrem Bericht, aus seinem Lkw in Richtung der Autofahrerin und schimpfte lauthals. Aus Panik vor dem Fahrer flüchtete die Dame direkt zur Polizei. Die Polizei Krumbach ermittelt nun wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Verstöße gegen den Lkw-Fahrer, heißt es im Bericht. (zg)

