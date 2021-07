Sturz mit Fahrrad: 13-jähriger Schüler verletzt sich in Krumbach

Ein Schüler hat sich bei einem Unfall mit seinem Fahrrad in Krumbach leicht verletzt. Einen Helm hatte der 13-Jährige nicht getragen.

Bei einem Unfall in Krumbach hat sich am Mittwoch ein Schüler verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 13-Jährige gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Schlachthausstraße unterwegs.

Schüler stürzt ohne Helm mit Rad in Krumbach

Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, kam er vom Weg ab und geriet in ein Blumenbeet. Hierbei stürzte er vom Rad und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Einen Fahrradhelm hatte er zum Unfallzeitpunkt nicht getragen. (AZ)

