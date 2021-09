Tatort Supermarkt: Diebstahl aus Einkaufswagen in Krumbach

Das Portemonnaie sollte man nicht unbeaufsichtigt lassen beim Einkaufen. Wie eine Frau in Krumbach am Dienstag Opfer eines Diebstahls wurde.

Opfer eines Diebstahls ist am Dienstagnachmittag in Krumbach eine 51-jährige Frau geworden. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat beim Einkaufen in dem Supermarkt in der Brühlstraße. Ihre Geldbörse legte die Frau in eine Tasche in den Einkaufswagen. Den Moment, als der Einkaufswagen für kurze Zeit unbeaufsichtigt war, nutzte ein unbekannter Täter und entwendete die Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst beim Bezahlen an der Kasse. (AZ)