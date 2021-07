Testfahrt: So sicher sind die Radwege im Landkreis Günzburg

Plus Das Staatliche Bauamt Krumbach möchte technische Defizite auf den Radwegen im Landkreis Günzburg beseitigen und führt die Verkehrsschau mit dem Fahrrad durch.

Nachweislich ist der Landkreis Günzburg mit einem der besten Radwegenetze in ganz Bayern ausgestattet. Damit trägt die Region wesentlich zu den Zielen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ bei.