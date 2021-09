Das leistet die Seniorenarbeit im Günztal in Corona-Zeiten

Plus Große Veranstaltungen für die Günztalsenioren sind kaum mehr möglich. Doch es gibt weiterhin besondere Angebote wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd durch Krumbach.

Rund 200 Personen im Saal: So war das oft bei den Zusammenkünften der Günztalsenioren. Doch die Corona-Krise hat das Leben der Seniorinnen und Senioren - und die Seniorenarbeit - drastisch verändert. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten ehrenamtlich Tätige, welche Anstrengungen sie unternehmen.