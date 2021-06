Unfall: Auf einer Thannhauser Kreuzung hat es gekracht

Bei einem Verkehrsunfall in Thannhausen entsteht ein Schaden in Höhe von rund 5600 Euro.

Am Donnerstag, gegen 7.05 Uhr ereignete sich in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 5600 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pkw die Frühmeßstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Als sie nach links in die Wiesenthalstraße einbiegen wollte, übersah sie laut Polizei den Pkw eines 19-Jährigen, der die Wiesenthalstraße befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw wurde niemand verletzt.

Krumbach: 54-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss



Betrunken am Steuer: Am Donnerstag, 21.40 Uhr, wurde in der Babenhauser Straße in Krumbach ein 54-jähriger Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte laut Bericht der Polizei Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Da der festgestellte Wert im Bereich einer Straftat lag, musste eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt werden. (AZ)