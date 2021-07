Unwetter in Thannhausen: Baum fällt auf geparkten Pkw

Die Polizeiinspektion Krumbach legt eine Bilanz des Unwetters am Dienstag vor. Auch auf der Linie der Mittelschwabenbahn kam es zu Beeinträchtigungen.

Zu erheblichen Beeinträchtigungen kam es aufgrund eines Unwetters mit Starkregen am späten Dienstagnachmittag im südlichen Landkreis Günzburg. Die Polizei legte jetzt eine erste Gesamtbilanz der Schäden vor. Unter anderem fiel ein Baum auf einen geparkten Pkw. In Memmenhausen hat eine umstürzende alte Linde eine Halle beschädigt.

Innerhalb kürzester Zeit gingen bei der Polizeiinspektion Krumbach einige Meldungen über entwurzelte Bäume ein, die den Verkehr auf den Straßen beeinträchtigten. Die Strecke auf der B300 zwischen Krumbach und Thannhausen war mehrfach betroffen.

Ein Mann aus Thannhausen teilte mit, dass ein Baum von seinem Grundstück auf einen geparkten Pkw gefallen war. Eine Pkw-Fahrerin fuhr in der Ulmer Straße in Krumbach in ein Loch, da der Gullideckel durch das Wasser herausgedrückt worden war.

Nach den Unwettern am Dienstag, 29. Juni 2021 ist ein Naturdenkmal, eine alte Linde in Aichen umgestürzt und hat eine Halle beschädigt. In dem Baum nisteten Milane. Foto: Doris Stichlmair

Gegen 16.20 Uhr ging eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus einem Haus in der oberen Oberen Gänshalde ein. Die Feuerwehr Krumbach stellte fest, dass ein Blitz in den Kamin des Hauses eingeschlagen hatte. Glücklicherweise entstand kein Brand. Es kam jedoch zu einem Schaden am Putz des Hauses.

Äste fielen auf die Bahngleise

Die Bahnstrecke zwischen Niederraunau und Aletshausen war, so die Polizei in ihrem Bericht, kurz beeinträchtigt, da sich starke Äste auf den Gleisen befanden. Der Polizeiinspektion Krumbach liegen keine Informationen über Personen vor, die durch das Unwetter verletzt worden sind. Die örtlichen Feuerwehren sorgten "wieder vorbildlich und schnell für die Beseitigung der Verkehrsbeeinträchtigungen, regelten hierbei den Verkehr und leisteten außerdem noch technische Hilfe", betont die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ/pb)