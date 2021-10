Theater: Petterson und Findus lösen in Krumbach alle Probleme

Plus Das Theater Fritz und Freunde bringt im Stadtsaal Krumbach das Kinderbuch "Eine Geburtstagstorte für die Katze" mit viel Witz und Freude auf die Bühne.

War jetzt alles für die Katz? Ausgerechnet heute ist kein Mehl mehr im Haus. Dabei hat Findus doch Geburtstag, übrigens einen von drei Geburtstagen im Jahr. Und nun soll es keine Geburtstags-Pfannenkuchen-Überraschungstorte geben? Nein, das geht nicht. Also Petterson, schnell aufs Rad geschwungen und dann mal auf zum Laden. Theoretisch kein Problem, praktisch aber schon. Jedenfalls hatten kleine und große Zuschauer im Krumbacher Stadtsaal 60 Minuten lang jede Menge Spaß an der Problembewältigung à la „Petterson und Findus“.