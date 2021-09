Krumbach

Theater im Beinahe-Taschenformat in Krumbach

Plus Das Moussong-Theater mit Figuren gab in Krumbach ein Gastspiel mit seiner Theater-Rikscha im Rahmen des Literaturherbstes. Was Spannendes gezeigt wurde.

Der Literaturherbst bot in diesem Jahr auch spannendes für die Kleinen. Mit dem Moussong-Theater kam am Samstagnachmittag das weithin bekannte Puppentheater in das Krumbacher Heimatmuseum. Den Auflagen von Corona geschuldet, die nur wenige Personen gleichzeitig als Zuschauer erlauben, haben Kerstin und Sven Moussong ein Puppentheater im beinahe Taschenformat entwickelt, auf dem sie das Stück „Die drei Wünsche“ in kindgerechtem Ton im kleinen Kreis aufführen.

