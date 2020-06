20:00 Uhr

Krumbach: Transparenz und ein Lied über Freiheit

„Freiheit“ und „Zeit für Veränderungen“: Am Ende der Demo am Samstag im Krumbacher Stadtgarten forderte Sabine Schmidberger zum Mitsingen auf.

Plus Zum siebten Mal fand im Krumbacher Stadtgarten eine Demo statt. Für was die Organisatoren stehen und wie sie das Verhältnis zur AfD sehen. Rund 100 Teilnehmer.

Eine AfD-Rede gab es am Samstag nicht, auch hatten sich mit etwa hundert Teilnehmern etwas weniger Menschen im Krumbacher Stadtgarten versammelt, als die Woche zuvor. Bei der Demo vor einer Woche hatten die Organisatoren aufgrund der eingespielten Rede des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert scharfe Kritik einstecken müssen.

Die AfD-Rede habe „inhaltlich hierher gepasst“

Organisator Andreas Mayer hatte am Samstag gleich zu Beginn betont: Die Rede habe inhaltlich hierher gepasst, das bedeute aber nicht, dass man mit der AfD sympathisiere. „Wir sind nach wie vor unparteilich. Wir sind der Meinung, dass wir eine neue und bessere Welt wollen, und zwar jetzt“, so Mayer.

Es handle sich hier nicht um die eine Demo, sondern um „Krumbacher Wandeltage“ oder um einen „Corona-Untersuchungsausschuss“. Mayer erklärte, dass man einen Bürgerentscheid anstrebe – eine Meinungsabstimmung über die Corona- Maßnahmen, um zu wissen, wer dafür und wer dagegen sei. Er betonte aber auch: „Wir stehen zu unserer Stadt und zu unserer Polizei.“Es werde Angst verbreitet. Bilder und Zahlen sollten in Relation und Zusammenhang gestellt werden, so Sabine Schmidberger aus Waltenhausen, die die Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen für den Erhalt der Würde des Menschen, so wie es das Grundgesetz vorschreibe, infrage stellte.

Die Frage der Würde

Besuchsverbot bei alten und kranken Menschen oder gar bei Sterbenden – wo sei hier die Würde? Stattdessen werde über eine Corona-App, ein Immunitätsausweis oder eine Impfpflicht diskutiert, anstatt über eine gesunde Lebensweise, Struktur oder Entdigitalisierung. Jeder solle frei entscheiden können. Entgegen Transparenz und Ehrlichkeit führe das kapitalisierte Wirtschaftssystem mit ständigem Wachstum und Dumping zu sozialer Ungerechtigkeit und zerstöre Natur, Lebensgrundlage und die Menschen selbst. Sie wünsche sich, nicht in das alte Muster zurückzukehren, sondern eine Bevölkerung, die sich offen und rücksichtsvoll zeige. Es sei an der Zeit, etwas zu ändern, forderte Sabine Schmidberger am Ende der Demo zum Mitsingen auf.

Es sei in Ordnung, wenn durch das Impfen jemand profitiere, sagte Daniel Fehr aus Krumbach. Nicht aber, wenn er einen Maserati fahre und der andere am Ende des Monats nichts mehr im Kühlschrank habe. Es gehe um den Menschen und den Menschen in seinem Umfeld.

Die „chinesische Bazille“

Robert Mayr, Unternehmer aus Deisenhausen, kritisierte, wie aufgrund einer „chinesischen Bazille“ nun in diesem Maße die Grundrechte eingeschränkt würden. Würde man die Zahl der zum derzeitigen Zeitpunkt Infizierten umrechnen, würde jeder Mensch zwei Jahre lang jeden Tag auf 20 verschiedene Personen treffen müssen, um sich zu infizieren. Es gehe nicht mehr um den Virus, jetzt gehe es um die Zurückerstattung die Grundrechte. Jeder sollte sich Gedanken machen, wie eine Zukunft nach Corona aussehen könne: Gleiches Recht, bei dem nicht die Größe des Geldbeutels, entscheide, weniger Gesetze und Verordnungen und weniger Verwaltung.

Der Verlauf war friedlich

Die Demo im Stadtgarten war wieder friedlich verlaufen und nach zwei Stunden beendet. Am kommenden Samstag werde man pausieren, so Organisator Andreas Mayer.

Weitere Infos zum Thema Corona-Krise in der Region und Demos im Stadtgarten finden Sie hier:

Warum Klemens Funk bei den Corona-Demos spricht - und was er daran kritisiert

Waigel versteht Sorgen - warnt aber vor „Falschmünzern“

Wie der Unternehmer Schmid die Krise meistern möchte

Lehrerin und ihr Alltag: „Ich komme nicht mehr an Dich ran“

Themen folgen