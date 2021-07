Krumbach

ÜWK Krumbach investiert 500.000 Euro in sein neues Fachgeschäft

Plus Das Energieunternehmen fühlt sich der Region weiter verbunden. So lief die Eröffnung des einzigen Ladens für Elektrogeräte in Krumbach nach dem großen Umbau.

Von Hans Bosch

Mit einem Kostenaufwand von einer halben Million Euro hat das ÜWK sein Geschäft in Krumbach grundlegend modernisiert. Am Freitag fand nun, nach dreimonatigem Umbau, die Eröffnung des vergrößerten Einzelhandels-Fachgeschäft für alle Elektroartikel statt.

