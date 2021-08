Krumbach

Umbau: Verkehrsbehinderungen an Bahnübergängen in Krumbach

Wegen der Baumaßnahme Modernisierung der Bahnübergänge in Krumbach wird ab Montag, 16.August, 10 Uhr, bis Montag, 23. August, 10 Uhr, der Bahnübergang der Mittelschwabenbahn an der Nattenhauser Straße komplett für den Straßenverkehr und für Fußgänger gesperrt. Zu sehen ist bereits oben das neue Andreaskreuz mit Lichtzeichenanlage und rechts die Halterung für die neue Fußgänger-Halbschranke.

Plus Der Bahnübergang an der Nattenhauser Straße in Krumbach wird ab dem 16. August gesperrt. Welche weiteren Baustellen für Umleitungen sorgen werden.

Von Annegret Döring

Die Sommerferien sind oft auch die Zeit der Baustellen und Verkehrsbehinderungen. Im Straßenbau will man die Zeit nutzen, in der weniger Verkehr herrscht, da viele Menschen im Urlaub sind und Schüler nicht zur Schule fahren müssen. Aktuell läuft die Straßenbaumaßnahme an der B300 zwischen Ziemetshausen und Schönebach. Schon gesellt sich eine weitere Verkehrsbehinderung hinzu: Wegen der "Baumaßnahme Modernisierung der Bahnübergänge in Krumbach" wird ab Montag, 16. August, 10 Uhr, bis Montag, 23. August, 10 Uhr, der Bahnübergang der Mittelschwabenbahn an der Nattenhauser Straße komplett für den Straßenverkehr und für Fußgänger gesperrt. Hier müssen laut einer Pressemitteilung der Baufirma Spie Sag GmbH aus Garching signaltechnische Anpassungen sowie Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Für den Straßenverkehr und Fußgänger werden entsprechend Umleitungen aufgebaut. Wie Projektleiter Mario Schopf im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, müssen die alten Signale und deren Fundamente abgebaut und die neuen aufgebaut werden. Dann muss im elektronischen Bereich die signaltechnische Anlage auf die neue Anlage umgerüstet werden und es werden sogenannte Signalsichtfahrten stattfinden. Da passiert dann ein Prüfer mit einer Lokomotive den Bahnübergang und schaut nach, ob für den Bahnverkehr alles funktioniert, wie es soll.

