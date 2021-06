Umbau für 22 Millionen Euro: Krumbacher Gymnasium wird zu einer "neuen Schule"

Plus Neue Fassade, neue Fachräume, neue Fenster: Wie die aus den 60er-Jahren stammende Schule auf markante Weise ein neues Gesicht bekommt und welche Verbesserungen es gibt.

Es gibt noch etwas aus der „alten Zeit“ im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium. Es sind die Tische in einem Kunstsaal. Grundsolide Konstruktionen mit Holzplatte oben – aus dem Jahr 1968. Doch wer jetzt durch die Räume des Gymnasiums geht und die Außenfassade betrachtet, der hat den Eindruck, dass das Gymnasium gewissermaßen eine neue Schule geworden ist. Das Millionenprojekt Generalsanierung ist weit fortgeschritten. Bei einem Rundgang wird auf plastische Weise sichtbar, was sich da alles verändert hat.