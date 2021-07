Unbekannte randalieren im Stadtgarten

Im Stadtgarten von Krumbach wurden am Wochenende Geländer und ein Zaun beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Falk von Vandalismus im Stadtgarten beschäftigt die Krumbacher Polizei. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein Geländer und mehrere Zaunelemente im Bereich der Kammel im Stadtgarten beschädigt. Sie rissen den Pfosten und den Handlauf des Geländers weg und warfen ihn in die Kammel. Außerdem verbogen die Täter die Zaunelemente, die ebenfalls in der Kammel landeten. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)