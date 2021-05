Unbekannte stehlen in der Freinacht Bremshilfe in Attenhausen

Strafanzeige erstattet hat am Montag, die Stadt Krumbach wegen des Verdachts des Diebstahls. Ein bislang unbekannter Täter montierte in der Nacht zum 1. Mai Teile einer Bremsschwelle zur Geschwindigkeitsreduzierung, ein sogenanntes „Berliner Kissen“ in der Sankt-Otmar-Straße im Stadtteil Attenhausen ab und nahm dieses mit. Der Sachschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich, so die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Diese geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme stand in der Vergangenheit stark in der Kritik und könnte ein mögliches Motiv des Täters sein. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (adö)

