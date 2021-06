Unbekannter beschädigt Hauswand in Hohenraunau

Die Polizei sucht den Verursacher eines Schadens an einer Hauswand im Krumbacher Stadtteil Hohenraunau. Vermutlich war es ein Autofahrer.

Im Verlauf des letzten Wochenendes fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Hausmauer im Aletshauser Weg in Hohenraunau. Obwohl der Verursacher an der Hausfassade und einem Blitzableiter einen Sachschaden von rund 1500 Euro hinterließ, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich nicht beim 94-jährigen Hauseigentümer, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)