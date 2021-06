Unbekannter fährt auf Geschäftsparkplatz in Krumbach Auto an

Der Unfallverursacher haute einfach ab und hinterließ einen Schaden von rund 750 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dortigen NKD ein silberner Ford von einem bislang unbekannten anderen Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstangenseite angefahren und beschädigt. Das meldet die Polizei in ihrem Bericht Der Verursacher entfernte sich ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen. Der Schaden beträgt rund 750 Euro. Zeugen für den Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)