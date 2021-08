Unbekannter klaut in Krumbach Kennzeichen von parkendem Auto

Am frühen Sonntagmorgen wurden in Krumbach von einem im Oberen Feld abgestellten Auto beide Kennzeichen gestohlen. Der Täter wurde bei der Tat gefilmt.

Am Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 4.45 bis 5.50 Uhr wurden in Krumbach von einem Pkw beide amtlichen Kennzeichen, KRU-FL5E, entwendet. Der Pkw, an welchem die Kennzeichen montiert waren, stand zur Tatzeit laut Polizei vor einem Anwesen im Oberen Feld. Vor der Haustür legte ein junger Mann, der für die Tat in Frage kommt, das Kennzeichen eines anderen Pkw, ein Firmenschild, sowie eine Alupackung Rigatoni ab.

Danach klingelte er an der Haustür. Der Vorgang wurde durch eine Videoüberwachungskamera gefilmt. Der junge Mann war offensichtlich noch in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen. Zeugen sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282 905-111, melden. (AZ)