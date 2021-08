Unbekannter schlägt Autoscheibe in Krumbach ein

Ein Unbekannter hat am Samstag die Seitenscheibe eines Autos in Krumbach eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seitenscheibe eines Autos hat ein Unbekannter in Krumbach eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde das Auto eines 51-Jährigen am Samstag in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr beschädigt. Der Pkw stand geparkt auf einem Parkplatz in der Brühlstraße. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise auf den Täter liegen den Beamten nach eigener Auskunft bislang nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch