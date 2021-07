Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Einkaufstasche in Krumbach

Eine Seniorin wird beim Einkaufen in einem Krumbacher Supermarkt bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Opfer eines Diebstahls ist am Freitag eine Seniorin in einem Krumbacher Supermarkt geworden. Wie die Polizei berichtet, hat gegen 10.55 Uhr ein Unbekannter der 86-jährigen Frau während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Brühlstraße in Krumbach ihre Geldbörse entwendet. Die Seniorin hatte die Geldbörse in ihrer Einkaufstasche, die am Einkaufswagen hing. In der Geldbörse befanden sich laut Polizei neben dem Personalausweis und der Krankenversicherungskarte auch rund 180 Euro. Kunden des Supermarktes, welche eventuell Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)