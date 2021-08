Unbekannter versucht in Geschäft in Krumbach einzubrechen

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag versucht, zwei Eingangstüren zu einem Geschäft in Krumbach aufzubrechen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Dienstag hat ein bislang Unbekannter versucht, in ein Geschäftshaus in Krumbach einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Unbekannte in der Karl-Mantel-Straße zwei Eingangstüren aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)

