Unfall: Radfahrer stößt bei Krumbach mit Rehkitz zusammen

Das Rehkitz sprang aus einem Feld neben der B300 und brachte den Radler zu Fall. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.



Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Krumbacher Polizei vom Mittwoch. Demnach fuhr etwa um 17.05 Uhr eine Gruppe von Radfahrern auf einem parallel zur B300 verlaufenden Feldweg. Aus einem angrenzenden Feld auf Höhe der Solarfeldanlage am Krumbacher Stadtrand sprang plötzlich ein Rehkitz und prallte mit einem 83-jährigen Radfahrer der Gruppe zusammen. Der Radfahrer stürzte daraufhin vom Rad und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum Krumbach. Das Rehkitz sprang offensichtlich unverletzt davon. Am Mittwoch kam es außerdem im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach zu weiteren fünf Wildunfällen bei denen ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. (AZ)