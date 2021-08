Unfall am Krumbacher Wertstoffhof

Vor dem Krumbacher Wertstoffhof hat es am Freitagnachmittag gekracht. Aufgrund eines Missverständnisses stießen ein Auto und ein Lkw zusammen.

Am späten Freitagnachmittag kam es am Wertstoffhof in Krumbach an der Warteschlange zu einem Unfall mit Sachschaden. Hierbei sollte ein Lkw, welcher einen Container am Wertstoffhof abholen wollte und an zweiter Stelle der Warteschlange stand, an dem vor ihm stehenden Pkw vorbeifahren. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wurde hierzu von einer Mitarbeiterin des Wertstoffhofes eingewiesen. Der 54-jährige Pkw-Fahrer vor ihm missverstand laut Polizei die Handbewegungen und fuhr ebenfalls los. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß, während der Lkw gerade am Einbiegen auf das Gelände war. Bei dem Unfall sei an beiden Fahrzeugen ein "mittlerer vierstelliger Schaden" entstanden, berichtet die Polizei.