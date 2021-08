Unfall beim Abbiegen zwischen Krumbach und Deisenhausen

Ein Linksabbiegerin hat übersehen, dass sie gerade überholt wird. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Am Dienstag gegen 20.10 Uhr fuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin auf der Staatsstraße 2019 von Krumbach in Richtung Deisenhausen und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah die Frau ein nachfolgendes Fahrzeug, das sich gerade im Überholvorgang befand, so die Angaben der Polizei. Beim anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)