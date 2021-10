Unfall in Krumbach: Verlorenes Kennzeichen führt zu alkoholisiertem Fahrer

Nachdem ein 27-Jähriger in Krumbach ein Verkehrsschild angefahren hat, hat er sich aus dem Staub gemacht. Allerdings hat er sein Kennzeichen bei dem Unfall verloren.

Die Polizeiinspektion Krumbach erhielt am gestrigen Vormittag gegen 8.30 Uhr die Mitteilung, dass in der Burgauer Straße ein beschädigtes Verkehrszeichen liege und der Verursacher sich bei der Stadt nicht gemeldet habe. Da somit der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestand, erfolgten die Ermittlungen vor Ort. Hierbei konnte am Unfallort das vordere Kennzeichen des mutmaßlichen verursachenden Fahrzeuges aufgefunden werden. Beim Aufprall auf das Verkehrsschild hatte sich dies vom Fahrzeug gelöst, so die Mitteilung der Polizei.

Polizei macht nach Unfall in Krumbach mit Kennzeichen den Fahrer ausfindig

Über das Kennzeichen konnte anschließend der 27-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Da der Mann einen alkoholisierten Eindruck machte, erfolgte ein Alkoholtest, der positiv ausfiel. Zu dem Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, kommt auf den 27-Jährigen nun auch noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr hinzu. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die ersten Maßnahmen in diesem Zusammenhang. Der Gesamtschaden beträgt circa 800 Euro. (AZ)