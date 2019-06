14:14 Uhr

Krumbach: Unfallflucht in der Burgauer Straße

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Krumbacher Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag, um 17.40 Uhr kam es in Krumbach offensichtlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-Jähriger gab an, dass er zur Unfallzeit mit seinem Pkw auf der Burgauer Straße stadteinwärts unterwegs war. Er sei nach links in die Attenhauser Straße abgebogen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, welcher von der Attenhauser Straße her kommend, nach links in die Burgauer Straße eingebogen war. Der 25-Jährige gab weiter an, nach dem Unfall sofort angehalten zu haben.

Der Fahrer des anderen Pkw habe seine Fahrt fortgesetzt. Deswegen versuchte der 25-Jährige dem anderen Pkw hinterherzufahren, konnte diesen jedoch nicht mehr finden. Danach setzte der 25-Jährige seine Fahrt ebenfalls fort, ohne seinen gesetzlichen Meldepflichten nachzukommen.

Auch gegen ihn wird nun laut Bericht der Polizei wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Nähere Angaben zum Unfallgegner konnte er nicht machen. Am Pkw des 25-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dieser Unfallflucht machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefonnummer 08282/905-111 melden. (zg)

