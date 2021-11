Unterwegs mit Kater Puma: So engagiert sich Eva Sing für den Tierschutz

Plus Eva Sing aus Krumbach engagiert sich für den Tierschutzverein Weißenhorn. Mit ihrem Kater sammelt sie Spenden.

Wer eine Frau, gemeinsam mit ihrem Kater Puma, durch die Straßen Krumbachs spazieren gehen sieht und diese dabei einen Zettel mit einem Spendenaufruf mit sich trägt, kann sich sicher sein, dass es sich hier um Eva Sing handelt. Die gebürtige Krumbacherin ist ehrenamtlich beim Tierschutzverein Weißenhorn tätig und kümmert sich um das Spendensammeln.