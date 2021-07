Unwetter führt zu Behinderungen des Verkehrs in Mittelschwaben

Feuerwehren mussten mehrfach ausrücken wegen Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und gefluteten Kellern, zum Beispiel in Aichen.

Ein lokal auftretendes Unwetter am frühen Montagabend führte zu Verkehrsbehinderungen im südlichen Landkreis Günzburg. Verkehrsteilnehmer meldeten überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume. Ein umgestürzter Baum befand sich auf der Straße zwischen Obergessertshausen und Haselbach. In Aichen waren Keller überschwemmt worden und eine Schlammwelle bewegte sich auf eine Straße zu, war von der Integrierten Leitstelle Donau/Iller in Krumbach zu erfahren. Auch in Hasberg war die Fahrbahn überschwemmt. Die verständigten Feuerwehren beseitigten laut Polizei die Hindernisse und führten entsprechende verkehrslenkende Maßnahmen in bewährter Art und Weise durch. Laut Leitstelle war der Schwerpunkt des UNwetters eher im Unterallgäu bei Babenhausen, Kirchheim und Haselbach.