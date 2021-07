Seminararbeiten ausgezeichnet: Hiermit konnten Abiturienten punkten

Plus Abiturienten des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach und des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg sind von der Uni Augsburg ausgezeichnet worden.

Was haben Industrie 4.0, Skispringen und Superfood gemeinsam? Es sind drei Themenfelder herausragender W-Seminararbeiten, mit denen Schülerinnen und Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach und des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg einen Dr. Hans Riegel-Fachpreis gewonnen haben. Insgesamt elf Arbeiten aus ganz Schwaben in den Fächern Chemie, Geographie, Informatik und Physik haben die Universität Augsburg und die Dr. Hans Riegel-Stiftung prämiert. Mit den Preisen werden jährlich besonders gute vorwissenschaftliche Arbeiten geehrt.