Vandalismus in Krumbach: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Krumbach einen Bodenstrahler und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise.

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es am Samstag in Krumbach. An der Mühlkapelle in Krumbach wurde am Samstag einer der Bodenstrahler mit Gewalt beschädigt. Der unbekannte Täter hat das Glas eines Strahlers, der nachts die Mühlkapelle anstrahlt, eingeschlagen. Ein Anwohner gab an, dass die Tat am Samstag zwischen 8.30 Uhr und 18.15 Uhr begangen worden sein muss. Der Schaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung in Krumbach: Die Polizei bittet um Hinweise

Außerdem meldete eine Anwohnerin am Samstag, dass in Krumbach in der Talstraße ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach stellte fest, dass das in der Talstraße aufgestellte Halteverbots-Zeichen mit Gewalt umgeknickt wurde. Die Tat wurde zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 15 Uhr begangen.

Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)