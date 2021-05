Vandalismus in Krumbach: Randalierer wüten in Nordstraße

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in der Krumbacher Nordstraße im Bereich zweier Ladengeschäfte randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich zweier Ladengeschäfte haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in der Nordstraße in Krumbach randaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen.

Unbekannte beschädigen Firmenschilder in Krumbach

Von den bislang unbekannten Tätern wurden mehrere Abfalleimer abgetreten, Abfall über den Parkplatz verstreut, mehrere Firmenschilder beschädigt und auf der Straße ein Gullydeckel herausgehoben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Krumbach, unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)

Lesen Sie auch: