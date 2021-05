Krumbach

13.05.2021

Verkehr in Krumbach: Ein steiniger Weg zur Verbesserung

Plus An der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße wurden die Ampeln umgebaut. Warum? Und wie kommt das Ergebnis an? Ein (lauter) Besuch vor Ort.

Von Nadine Rau

Ganz kurz ist es still. Ein herrlicher Moment – doch dann schalten die ersten Ampeln wieder um und der Verkehr kommt ins Rollen. Laut ist es an der Krumbacher Bahnhofstraße: Unmengen Lkw, Autos und Motorroller sind hier permanent unterwegs, hinzu kommen Radfahrer und die vielen Fußgänger, die in den meisten Fällen vom Parkplatz der Supermärkte auf der einen zum Ärztehaus auf der anderen Straßenseite gelangen wollen. Und zwar schnell und direkt, ohne Umwege. Marcus Praschivka von der Polizeiinspektion Krumbach weiß zwar, dass es hier nicht vermehrt zu Unfällen kommt, ein paar Probleme aber gab es trotzdem. Und so wurden die Ampelanlagen kürzlich umgebaut.

