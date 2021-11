Krumbach

Verkehr in Krumbach: Stadträte wünschen sich mehr Bürgerbeteiligung

Die Verkehrsbelastung, wie hier in der Bahnhofstraße, ist in Krumbach seit Jahren ein Dauerthema. Trotzdem war zuletzt nur wenige Krumbacherinnen und Krumbacher zu einer öffentlichen Veranstaltung zu dem Thema gekommen. Das stieß manchem Stadtrat sauer auf.

Plus Nur wenige Krumbacher waren zur öffentlichen Veranstaltung über die Verkehrsthemen in der Stadt gekommen. Das macht manchen Stadtrat sauer. Was die Stadt jetzt verbessern will.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Nicht zufriedenstellend fanden es mehrere Stadträte, wie das neue Verkehrskonzept für die Stadt entwickelt würde, wie und in welchem Umfang die Bürger daran beteiligt werden sollen. Jochen Schwarzmann ( CSU) kritisierte in der jüngsten Stadtratssitzung die mangelnde Bürgerbeteiligung an der öffentlichen Versammlung am 27. Oktober und forderte, die Ergebnisse dieser Versammlung auf der Homepage der Stadt zu veröffentlichen. Stadtbaumeister Björn Nübel räumte ein, dass die Bürgerbeteiligung mangelhaft gewesen sei. Woran konnte es gelegen haben?

