Versuchter Einbruch in Gaststätte in Krumbach

Zur Eingangstür und zwei Terrassentüren wollte der Einbrecher ins Innere des Krumbacher Gasthauses gelangen. Wie hoch der Schaden ist.

Einen Einbruchsversucht meldet die Polizeiinspektion Krumbach in ihrem jüngsten Bericht. Demnach versuchte in der Nacht zum vergangenen Sonntag jemand, in eine Gaststätte am Marktplatz einzubrechen.

Der oder die Unbekannte wollte die Eingangstüre sowie zwei Terrassentüren aufhebeln, was jedoch nicht gelang. Letztendlich entstand an den Türen jedoch ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050. (AZ)