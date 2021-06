Vorfahrt missachtet: Junger Mann baut Unfall in Krumbach

In der Mindelheimer Straße in Krumbach fuhr ein junger Mann einfach über die Stopp-Stelle an der Kreuzung mit der Südstraße. Es krachte gewaltig.

Einen Unfall mit einem Gesamtschaden von rund 11.500 Euro hat ein junger Mann in Krumbach am Freitagabend gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige mit dem Auto auf der Mindelheimer Straße in Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung zur Südstraße fuhr er laut Polizei offenbar ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei fährt ein vom Westfriedhof kommendes vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug frontal in die rechte Seite des einfahrenden Wagens. Bei dem Zusammenstoß wurden aus den jeweiligen Fahrzeugen insgesamt drei Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11.500 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (adö)