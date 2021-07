Wahlen: Alpenverein Krumbach hat eine neue Spitze

Plus Corona hat den Alpenverein monatelang zum Stillstand verdammt. Trotzdem ließen sich die Krumbacher einiges einfallen. Zum Neustart gab es Wechsel im Vorstand.

Der Alpenvereins Krumbach hat sich nach den monatelangen Einschränkungen durch Corona neu aufgestellt. Bei der Jahresversammlung im Gasthof Munding erinnerte der Verein an ein schwieriges Jahr - und wählte eine neue Führung.