Krumbach

12:44 Uhr

Wahltag: Was sich in Krumbach verändert

Plus Der Standort einiger Wahllokale hat sich in Krumbach geändert. Auch in Krumbach liegt die Briefwahl stark im Trend.

Von Peter Bauer

Briefwahl: Das ist auch in Krumbach der große Trend. Rund die Hälfte der Stimmberechtigten hätten bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, berichtet Wahlleiter Thomas Mayer. Doch so mancher wird am Sonntag dann doch noch "klassisch" zur Urne gehen. Mayer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich bei den Örtlichkeiten der Wahlbezirke/Abstimmungsorte einiges verändert habe.

