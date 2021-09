Warenbetrug: Mann in Krumbach wartet auf teure Kamera

Die Polizei in Krumbach ermittelt wegen Warenbetrugs.

Wegen eines Warenbetrugs im Internet ermittelt die Polizei in Krumbach. Am Freitagmittag erschien in dieser Sache ein 22-jähriger Mann bei der Polizei Krumbach und erstattete Anzeige gegen einen bislang unbekannten Täter, da dieser ihm auf einem Verkaufsportal im Internet eine Foto-Kamera im Wert von 1100 Euro zum Verkauf angeboten hatte. Jedoch ist die Ware trotz Bezahlung des Betrages nicht übersandt worden. Die Ermittlungen dauern hierzu noch an, so die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. (AZ)