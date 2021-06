Krumbach

06:00 Uhr

Warum das Krumbacher Freibad erst „unter 50“ öffnet

Das Personal des Krumbacher Freibads: (von rechts) Manuel Klimkeit, Schwimmmeister in Ausbildung, Schwimmmeister Markus Sauer und Schwimmmeister Daniel Brandner am Rand des Nichtschwimmerbeckens.

Plus Krumbach hat sich bei der Freibadöffnung für einen anderen Weg als Günzburg entschieden. So sieht die aktuelle Lage im Krumbacher Bad aus.

Von Peter Bauer

„Öffnung ab einem Inzidenzwert unter 50“: Der Aushang an der Eingangstür des Krumbacher Freibades macht klar, wann in diesem Jahr mit einer Öffnung des Krumbacher Freibades zu rechnen ist. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Werkleiter Martin Strobel, warum Krumbach in Sachen Freibadöffnung einen anderen Weg geht als Kommunen in der Nachbarschaft wie etwa Günzburg (Öffnung unter Inzidenz 100, aber mit Testpflicht).

