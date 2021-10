Krumbach

18:00 Uhr

Warum die beiden Brücken in Krumbach und Edenhausen gesperrt werden

Plus Die Stadt Krumbach hat noch einmal den Plan für die Brückensanierung an der Südtangente und in Edenhausen skizziert. Was die Verkehrsteilnehmer erwartet.

Verkehr: Das ist in Krumbach derzeit ein die öffentliche Diskussion beherrschendes Thema. Aktuell läuft der Einbahnstraßenversuch im Bereich Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse (bis Freitag, 29. Oktober). In den kommenden Tagen (ab Mittwoch, 3. November bis einschließlich Freitag, 5. November) gibt es in der Kernstadt Krumbach und in Edenhausen zwei Sperrungen wegen Brückensanierungen. Betroffen ist der Bereich der Kammelbrücke im Gärtnerweg (Südtangente) sowie die Haselbrücke im "Kugelberg" in Edenhausen. Die Stadt Krumbach erläuterte jetzt Details zu den Baumaßnahmen. Mit Blick auf das geplante Krumbacher Verkehrskonzept gibt es am kommenden Mittwoch, 27. Oktober, ab 19 Uhr im Stadtsaal eine Informationsveranstaltung der Stadt für Bürgerinnen und Bürger (Schwerpunkt Radverkehr). Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen beschränkt.

