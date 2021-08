Krumbach

vor 41 Min.

Was der neue CSU-Ortsvorsitzende Florian Kaida für Krumbach erreichen möchte

Der 21-jährige Floria Kaida ist CSU-Ortsvorsitzender in Krumbach.

Plus Florian Kaida ist einer der jüngsten CSU-Ortsvorsitzenden in Bayern. Bei der aktuellen Krumbacher Verkehrsdiskussion vermisst er ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Themas.

Von Peter Bauer

Seit diesem Jahr ist Florian Kaida neuer Ortsvorsitzender der CSU in Krumbach. Mit seinen 21 Jahren zählt er zu den jüngsten Ortsvorsitzenden in ganz Bayern, heißt es in der Mitteilung der Krumbacher CSU. Unter anderem bei der Bürgerbeteiligung sieht er viele bislang noch nicht genutzte Möglichkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

