Was tun gegen die Randalierer im Krumbacher Stadtgarten?

Plus Fälle von Vandalismus gibt es immer wieder im Krumbacher Stadtgarten, zuletzt am vergangenen Wochenende. Wie Polizei und Stadt die Situation einschätzen.

Der Krumbacher Stadtpark ist ein idyllischer Platz. Hier hält man sich im Schatten der Bäume gerne auf. Leider finden aber immer wieder auch Menschen den Stadtpark anziehend, die dort weniger Ruhe und Erholung suchen, sondern auf Zerstörung aus sind. Polizei und Stadtverwaltung haben eigentlich nur eine Chance, etwas dagegen zu unternehmen.