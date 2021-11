Krumbach

17:28 Uhr

Weil Personal fehlt: Die Kurzzeitpflege der Klinik Krumbach ist geschlossen

Plus Weil wegen der angespannten Corona-Lage Personal fehlt, bleibt in Krumbach die Kurzzeitpflege zu. Die Kreiskliniken im Landkreis Günzburg suchen dringend neue Mitarbeiter.

Von Annegret Döring

Die Corona-Zahlen schießen in die Höhe, und das bei gleichzeitigem Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal. Erste Auswirkungen hat das nun auf die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. An der Klinik in Krumbach gab es seit Jahren eine Kurzzeitpflegestation. Diese wurde vergangene Woche geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen