Krumbach

11:28 Uhr

Welche Vorteile das neue Krumbacher Praxiszentrum für Patienten bringt

Plus Das Praxiszentrum ist eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen in der Krumbacher Kreisklinik. Diese Gesundheitsangebote wird es dort bald geben.

Von Peter Bauer

Eine Filialpraxis für Urologie, zwei Therapiepraxen und dazu das Medizinische Versorgungszentrum der Krumbacher Kreisklinik: All das findet im neuen Ärztehaus der Klinik, das künftig den Namen Praxiszentrum tragen wird, Platz. Kliniken-Vorstand Dr. Volker Rehbein erläuterte die Vorteile, die die neue Einrichtung für Patienten bringt. Auch in Sachen neue Operationssäle gibt es in der Klinik Krumbach eine bedeutende Entwicklung.

